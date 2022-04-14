 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАНК АБХАЗИИ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ И ГОСТЯМ СТРАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТЫ «АПРА» И КАРТЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

Новости Четверг, 14 апреля 2022 16:19
Оцените материал
(0 голосов)
БАНК АБХАЗИИ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ И ГОСТЯМ СТРАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТЫ «АПРА» И КАРТЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. В целях избежания возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем (Visa, MasterCard) на территории Республики Абхазия, Национальный банк Республики Абхазия рекомендует гражданам и гостям нашей страны использовать карты «АПРА» и карты российской национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает сайт Банка Абхазии.

Все карты платежной системы «Мир», выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Республики Абхазия без ограничений. Держателям российских национальных банковских карт «Мир» доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях страны.

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ВЕРНУЛИ УТЕРЯННУЮ ВАЗУ, ПОДАРОК ПИСАТЕЛЯ МИХИ ЛАКРБА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ АБХАЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 28 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.