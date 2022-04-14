БАНК АБХАЗИИ РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ И ГОСТЯМ СТРАНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТЫ «АПРА» И КАРТЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. В целях избежания возможных проблем с обслуживанием банковских карт международных платежных систем (Visa, MasterCard) на территории Республики Абхазия, Национальный банк Республики Абхазия рекомендует гражданам и гостям нашей страны использовать карты «АПРА» и карты российской национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает сайт Банка Абхазии.

Все карты платежной системы «Мир», выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Республики Абхазия без ограничений. Держателям российских национальных банковских карт «Мир» доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях страны.