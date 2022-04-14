НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ АБХАЗИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 28 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

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В свой профессиональный праздник сотрудники налоговых органов Абхазии почтили память погибших в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 годов церемонией возложения цветов у мемориала Славы. (

В ходе праздничного совещания в центральном аппарате ведомства состоялась церемония присвоения классных чинов и вручения благодарственных писем за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые результаты.

В свою очередь, министр по налогам и сборам Джансух Нанба отметил важную роль ведомства в развитии экономики страны и в решении вопросов финансовой стабильности государства.

Поздравляя трудовой коллектив налоговых органов с профессиональным праздником, руководитель ведомства выразил особую благодарность ветеранам службы, с честью прошедшим путь становления и развития налоговой службы.

Пожелал каждому сотруднику здоровья и благополучия, больших высот и новых достижений в нелегкой деятельности на благо нашей республики.

28 лет назад Председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Григорьевичем Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О порядке введения в действие Закона Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия»».

Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы Абхазии, которая в декабре 2002 года Указом Президента Республики Абхазия была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 5 января 1995 года «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» 14 апреля признано праздничным рабочим днём – Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.

10 апреля 2009 года вышел Указ Президента страны Сергея Васильевича Багапш «Об утверждении положения о классных чинах работников Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия».