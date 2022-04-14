ЛЕВ КВИЦИНИЯ ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕРУ О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА

Глава МЧС доложил премьер-министру о ситуации с поисками российского туриста в горной местности Гагрского района, рассказал об этапах подготовки районных спасательных служб и спецтехники к предстоящему туристическому сезону, во время которого возрастает нагрузка на ведомство.

Лев Квициния рассказал также о статистических данных министерства за первый квартал 2022 года.

Всего по республике с 1 января зафиксировано около 500 происшествий чрезвычайного характера, ликвидировано 310 пожаров, обнаружено 11 взрывоопасных предметов. МЧС принимало участие в ликвидации последствий 33 ДТП и 49 аварий ЖКХ, абхазские спасатели выручили из беды 13 животных. Наибольшее количество обращений граждан в МЧС по чрезвычайным случаям зарегистрировано в Сухуме (145 вызовов) и Гагрском районе (130 обращений).

Александр Анкваб поручил определить формы взаимодействия МЧС и Минтуризма по регистрации туристических групп перед отправлением в горы.

Он также подчеркнул, что ведомство при подготовке мероприятий к туристическому сезону должно учесть опыт прошлых лет.