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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Четверг, 14 апреля 2022 17:13
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.

«Налоговая служба является одним из центральных звеньев финансовой системы страны. От вашего добросовестного труда зависит успешное функционирование государства, реализация программ в здравоохранении, науке, образовании и социальной сфере. Постоянное совершенствование работы с помощью информационных технологий, внедрение электронных систем обмена информацией обеспечивают четкость и прозрачность налоговых поступлений. Ответственность, профессионализм и компетентность сотрудников налоговых органов должны способствовать дальнейшему росту поступлений налогов в бюджет страны, формированию благоприятного инвестиционного климата в республике»,- отмечается в поздравительном адресе.

Аслан Бжания пожелал сотрудникам налоговых органов крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 14 апреля 2022 17:16

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