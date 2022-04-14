АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником - Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.
«Налоговая служба является одним из центральных звеньев финансовой системы страны. От вашего добросовестного труда зависит успешное функционирование государства, реализация программ в здравоохранении, науке, образовании и социальной сфере. Постоянное совершенствование работы с помощью информационных технологий, внедрение электронных систем обмена информацией обеспечивают четкость и прозрачность налоговых поступлений. Ответственность, профессионализм и компетентность сотрудников налоговых органов должны способствовать дальнейшему росту поступлений налогов в бюджет страны, формированию благоприятного инвестиционного климата в республике»,- отмечается в поздравительном адресе.
Аслан Бжания пожелал сотрудникам налоговых органов крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Абхазии.
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