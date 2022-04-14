БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Со 2 по 5 мая 2022 года состоятся «Большие гастроли» первого русского профессионального театра – Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова (г. Ярославль) – в Республике Абхазия, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках зарубежного направления «Больших гастролей» на сцене Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (г. Сухум) пройдут показы спектаклей: В. Шукшин «Калина красная», И. Глинков «Предстоящее событие», Я. Пулинович «Земля Эльзы», О. Грисевич «От Некрасова до Некрасова».

Зрители Абхазии смогут познакомиться с репертуаром старейшего театра России – академического театра драмы имени Федора Волкова. В афишу гастролей включены разноплановые по жанру и тематике спектакли: комедии, драма, мюзикл. В постановках заняты ведущие артисты волковской труппы, многие из которых знакомы зрителям по работе в кино и телесериалах.

«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она подчеркнула, что одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По ее словам, важно, чтобы все жители многонациональной страны имели возможность знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального, а также профессионального народного искусства.

Василий Шукшин «Калина красная» (16+)

Режиссёр Владимир Смирнов (Данай). Премьера спектакля состоялась 29 февраля 2020 г.

Постановочная группа: автор сценической композиции и режиссер-постановщик

Владимир Смирнов (Данай), художник-постановщик Ольга Кузнецова, художник по свету Иван Виноградов, музыкальное оформление Игорь Есипович, хореограф Елена Соболева-Пугачева.

Режиссёр Владимир Данай не копирует знаменитый фильм Шукшина. В спектакле он находит новые штрихи и краски, прочитывая киноповесть «Калина красная» с позиций сегодняшнего дня. Яркие, образные декорации, интересное световое и музыкальное оформление помогают зрителю погрузиться в атмосферу спектакля. Фильм «Калина красная» Василия Шукшина стал самой пронзительной его работой. Василий Макарович сам писал сценарий, был режиссёром картины и сыграл в ней главную роль. В 1974 году, когда фильм вышел на экраны, его посмотрели более 62 миллионов человек. По опросу зрителей он был признан лучшим фильмом года.

Время показало, что история, рассказанная Василием Шукшиным, за прошедшие десятилетия нисколько не устарела. Вопросы, которые мастер ставил почти полвека назад, актуальны и сегодня. Каждый человек совершает ошибки, и для того, кто сохранил в душе хотя бы крупицы совести, обязательно наступает момент, когда приходит прозрение. Есть ли у человека шанс изменить свою жизнь – об этом спектакль «Калина красная».

Несмотря на весь драматизм, спектакль «Калина красная» наполнен очищающим душу лиризмом, тонкой иронией и верой в русского человека. Сердце его не зачерствело и не озлобилось, способно искренне любить близких и свою родину, стремится к жизни по человеческим законам в соответствии с совестью.

Постановка привлекает и великолепными актёрскими работами. Исполнитель роли Егора Прокудина актёр Сергей Шарифуллин за эту работу в марте 2021 года был удостоен Ярославской областной театральной премии имени народного артиста СССР Сергея Тихонова и народной артистки РСФСР Наталии Терентьевой. Актриса Анна Ткачёва, сыгравшая Любу Байкалову, также была номинирована на эту премию за лучшую женскую роль.

Актерский состав: Сергей Шарифуллин (Егор Прокудин), Анна Ткачёва (Люба Байкалова), Галина Ефанова (мать Любы), Олег Новиков (отец Любы), Руслан Халюзов (Петро, брат Любы), Яна Иващенко (Зоя, жена Петра), Юрий Круглов (Директор совхоза), Юлия Знакомцева (Люсьен), Андрей Зубков (Официант, Начальник колонии), Николай Кудымов (Губошлёп), Илья Варанкин (Бульдог, Колька, муж Любы), Елена-Ярослава Мазо (Вера), Ануар Султанов (Парень), Елена Сусанина (Куделиха, мать Егора). Также в спектакле принимают участие: заслуженный артист России Валерий Смирнов, заслуженный артист России Валерий Соколов, Анатолий Пешков, Виктор Курышев.

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с антрактом.

Игорь Глинков «Предстоящее событие» (16+)

Комедия. Режиссер Сергей Пускепалис. Премьерные показы спектакля прошли в Донецкой Народной Республике: 22 августа 2021 г. – в Донецке, 23 августа 2021 г. – в Горловке.

Постановочная группа: режиссер-постановщик заслуженный артист России Сергей Пускепалис, художник по свету Дмитрий Зименко (Митрич), музыкальный руководитель Игорь Есипович.

…Однажды вечером в кабинет к доктору, за день уже порядком уставшему от пациентов, приходит скромный молодой мужчина. На традиционный вопрос: «На что жалуетесь?» посетитель виновато отвечает: «На мир, где мы с вами имеем счастье находиться». Как всякий нормальный человек, доктор советует странному пациенту пройти дальше по коридору, в кабинет психиатра.

Тут-то и выясняется, что посетитель этот непростой. Однажды он вдруг полюбил всё человечество. И к доктору он пришёл не один, а со своим антиподом, который когда-то всех возненавидел. С тех пор они не могут друг без друга, но и вместе им находиться невозможно! И вот они решили избрать доктора арбитром, чтобы он выбрал, кто из них в этом мире – лишний…

Актерский состав: народный артист России Валерий Кириллов, Михаил Емельянов, Константин Силаков.

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.

Ярослава Пулинович «Земля Эльзы» (16+)

Трагикомедия. Режиссёр Александр Созонов. Премьера спектакля состоялась 13 октября 2017 г.

Постановочная группа: режиссер-постановщик Александр Созонов, художник-постановщик Лилия Хисматуллина, композитор Дмитрий Марин, хореограф-постановщик Артур Ощепков, видеохудожник Алексей Береснев, художник по свету Дмитрий Зименко (Митрич).

Пьеса «Земля Эльзы» поднимает «вечную тему» взаимоотношений выросших детей и их постаревших родителей. Повзрослевшие дети вдруг начинают относиться к своим «предкам» как к чудакам, лишая их права любить, мечтать, распоряжаться собой и своим имуществом. Зрители Волковского театра, конечно, помнят спектакли «Дальше – тишина», «Перед заходом солнца», «Странная миссис Сэвидж», «Соло для часов с боем», в которых блистали наши ведущие артисты.

Об этом же – и спектакль «Земля Эльзы». Но только в отличие от названных выше спектаклей, здесь вся история происходит в России.

В жизни Эльзы Александровны (заслуженная артистка России Ирина Чельцова) и Василия Игнатьевича (заслуженный артист России Валерий Соколов) были война, тяжёлый труд, голод, репрессии. Не было только настоящей любви и счастья. И вот, наконец, случайная встреча даёт им надежду на несколько светлых лет. Они мечтают о будущих путешествиях, о спокойной жизни вдвоём. И когда кажется, что счастье так возможно, на пути встают их собственные дети. Театр вместе с автором пьесы приглашают зрителей поразмышлять над тем, что мы можем сделать друг для друга, чтобы наша жизнь стала хотя бы немного ярче и светлее…

Актерский состав: заслуженная артистка России Ирина Чельцова (Эльза Александровна), заслуженный артист России Валерий Соколов (Василий Игнатьевич), Любовь Ветошкина (Ольга, дочь Эльзы), Елена-Ярослава Мазо (Даша, внучка Эльзы), Сергей Карпов (жених Даши), заслуженный артист России Николай Зуборенко (Виктор, сын Василия), Наталья Асанкина (Изабелла, жена Виктора), Яна Иващенко (Продавщица), заслуженная артистка России Галина Крылова (Таисия Петровна, участница хора), Наталья Кучеренко (Зинаида Михайловна, пенсионерка), заслуженная артистка России Татьяна Исаева (участница хора), Михаил Емельянов (Ангел), Ануар Султанов (Ангел), Кирилл Искратов (Ангел), Кирилл Деришев (Ангел).

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с антрактом.

«От Некрасова до Некрасова» (12+)

Этно-рок спектакль. Режиссер Валерий Кириллов. Премьера спектакля состоялась 10 декабря 2021 года.

Российский государственный академический театр имени Фёдора Волкова при поддержке историко-культурного комплекса «Вятское» и его создателя, лауреата Государственной премии РФ Олега Жарова представляет спектакль-концерт «От Некрасова до Некрасова», посвящённый 200-летию со дня рождения поэта.

Спектакль построен на произведениях Николая Алексеевича Некрасова. Режиссер-постановщик – народный артист России Валерий Кириллов. Либретто создал актёр и поэт Олег Грисевич. Композитор Игорь Есипович написал оригинальную музыку в стиле русского фолк-рока, поэтому песни на известные стихи Некрасова звучат современно, и в то же время точно передают неповторимую мелодию некрасовской поэзии.

В спектакле занята почти половина труппы Первого русского. Главную роль играет заслуженный артист России Николай Зуборенко. Некрасов в его исполнении будет таким, каким его знает с детства каждый человек, говорящий на русском языке. Но на протяжении всего спектакля рядом с «известным» Некрасовым будет появляться и «неизвестный». Сразу несколько актёров, сменяя друг друга, перелистают страницы биографии и творчества поэта. Среди них будут Некрасов-подросток, Некрасов-студент, журналист и издатель, картёжник и бонвиван, помещик и охотник. Зритель увидит разного Некрасова – непривычного, необычного, лишённого хрестоматийного глянца.

Все песни на стихи Некрасова звучат в живом исполнении актрис и актёров театра. Музыка также рождается прямо на сцене, а музыканты становятся полноправными участниками спектакля. В спектакле много танцев и массовых сцен, поставленных хореографом Еленой Соболевой-Пугачёвой.

Актерский состав: заслуженный артист России Николай Зуборенко, Наталья Асанкина, Илья Варанкин, Анна Ткачева, Александра Чилин-Гири, Семен Иванов, Виталий Даушев, Алексей Кузьмин, Руслан Халюзов, Сергей Карпов, Михаил Емельянов, Кирилл Искратов, Ануар Султанов, Татьяна Коровина, Людмила Пошехонова, Елена-Ярослава Мазо, Андрей Симонькин, Ирина Наумкина, Кирилл Деришев, Ольга Старк, Наталья Мацюк, Юлия Знакомцева, Яна Иващенко, Иван Горячев.

Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта.

Даты показов спектаклей: 2 мая – В. Шукшин «Калина красная», 3 мая – И. Глинков «Предстоящее событие», 4 мая – Я. Пулинович «Земля Эльзы», 5 мая – «От Некрасова до Некрасова».

Начало показов всех спектаклей – в 19:00.

Пресс-конференция – 2 мая в 17:30, место проведения: Республика Абхазия, г. Сухум, пр.Леона, 8 (Государственная русский театр драмы им. Ф.А. Искандера)

Для аккредитации: Амра Амичба, Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера, г. Сухум, Республика Абхазия, +7-940-777-70-71, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

Анкудинова Екатерина, Театр им.Федора Волкова, г. Ярославль, РФ, +7-8-915-969-90-52, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Справка: Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр. Основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актёром и режиссёром Фёдором Григорьевичем Волковым.

На Волковской сцене начинали свою творческую жизнь великие русские актрисы – Л.Никулина–Косицкая, П.Стрепетова. В сезоне 1896 – 1897 годов в Ярославле начал свою сценическую деятельность И.М.Москвин.

На сцене Ярославского театра гастролировали в разное время Г. Н. Федотова, А. Е. Мартынов, Ф. П. Горев, В. В. Чарский, К. Н. Полтавцев, П. М. Медведев, Н. Х. Рыбаков, знаменитый негритянский трагик Айра Олдридж, братья Адельгейм, М. В. Дальский, П. Н. Орленев, М. Н. Ермолова, В. Ф. Комиссаржевская, К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, М. Г. Савина, певицы Н. В. Плевицкая, А. Д. Вяльцева, Варя Панина. В 1890-х годах здесь несколько раз выступал К. С. Станиславский. Дважды приезжал в Ярославль великий русский актер М.С. Щепкин.

С 1960 года по 1978 год, почти два десятилетия, руководство театром осуществляет народный артист СССР, лауреат государственных премий Фирс Шишигин, рядом с ним ярко проявляются таланты актеров Николая Кузьмина, Юрия Караева, Владимира Солопова, Натальи Терентьевой, Сергея Тихонова, Феликса Раздьяконова.

11 июня 1950 года «за большие достижения в области развития театрального искусства, в связи с 200-летием со дня основания» театр был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

29 апреля 1966 года «за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства» Министерство культуры СССР присвоило Ярославскому ордена Трудового Красного знамени театру им. Ф. Г. Волкова почетное наименование – академического.

В 1975 году в связи с 225-летием Волковский театр был награждён орденом Октябрьской революции.

Сегодня Волковский – единственный в провинции драматический театр, имеющий федеральный статус. Он расположен в исторической части Ярославля, на территории, включенной в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии г. Ярославля с 2000 года театр проводит Международный Волковский фестиваль. С 2009 года – молодежный фестиваль – «Будущее театральной России» – совместный проект Волковского театра и Ярославского государственного театрального института.

13 декабря 2018 года в Российском государственном академическом театре драмы имени Ф.Г. Волкова прошла церемония открытия Года театра в России, на которой присутствовал Президент России В.В. Путин.

16 сентября 2019 года Президент России В.В. Путин подписал Указ «Об отнесении федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова» к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации».

Волковский театр

Художественный руководитель театра – заслуженный артист Российской Федерации Сергей Витауто Пускепалис.

Директор – Айрат Рашитович Тухватуллин.

Сайт: https://volkovteatr.ru/

Волковский театр в соцсетях: VK: https://vk.com/volkov_teatr

Telegram: t.me/volkov_teatr

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов).

Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» проводится по шести направлениям: федеральное, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Зарубежное направление программы «Большие гастроли» стартовало в 2015 году и включает как выступления ведущих театров в странах ближнего зарубежья, так и гастроли русских театров ближнего зарубежья у нас в стране.

Благодаря программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия», расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «РОСКОНЦЕРТ» ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, являясь правопреемником Государственного концертно-гастрольного бюро СССР – «Союзконцерта», ведет свою историю с 1967 года.

ФГБУК РОСКОНЦЕРТ проводит масштабные фестивали искусств, перекрестные года и обменные Дни культуры, а также всероссийские и международные конкурсы и творческие проекты, в числе которых: Международный конкурс им. П. И. Чайковского, Международный конкурс артистов балета и хореографов, Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова, Всероссийский музыкальный конкурс, Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», День славянской письменности и культуры, Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» и мн. др.

С 2020 года РОСКОНЦЕРТ – крупнейший гастрольно-концертный центр, реализующий все мероприятия в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, включая такие масштабные проекты, как программа «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Учреждение подведомственно Министерству культуры Российской Федерации.

Программа «Большие гастроли»: большиегастроли.рф

Программа «Большие гастроли» в соцсетях: VK - https://vk.com/bolshiegastroli, OK - https://ok.ru/bolshiegastroli

ФГБУК РОСКОНЦЕРТ: http://rosconcert.ru/, t.me - https://t.me/rosconcert

Информационная служба: тел.: +8 495-225-43-45 (доб. 134 или 202)