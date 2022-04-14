 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 1 АПРЕЛЯ 2022 Г. СОСТАВИЛА 9137,6 РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 14 апреля 2022 21:16
Оцените материал
(0 голосов)
СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 1 АПРЕЛЯ 2022 Г. СОСТАВИЛА 9137,6 РУБЛЕЙ

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 апреля  2022 г. составила – 9137,6 руб.

В эту сумму входят продовольственные товары на сумму 6250,1  руб., непродовольственные товары – 1791,0 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1096,5 руб.

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,4%. Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 104,0 %, в том числе: на продовольственные товары – 106,8%, непродовольственные товары – 109,5%, платные услуги населению – 100,5%.

Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1  марта составляла 8529,2 руб.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 апреля 2022 21:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 15 АПРЕЛЯ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.