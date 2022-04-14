СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА 1 АПРЕЛЯ 2022 Г. СОСТАВИЛА 9137,6 РУБЛЕЙ

В эту сумму входят продовольственные товары на сумму 6250,1 руб., непродовольственные товары – 1791,0 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1096,5 руб.

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2022 г. составила – 9137,6 руб.

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,4%. Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 104,0 %, в том числе: на продовольственные товары – 106,8%, непродовольственные товары – 109,5%, платные услуги населению – 100,5%.

Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта составляла 8529,2 руб.