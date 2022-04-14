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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 14 апреля 2022 21:50
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел Гулрыпшского района разработана оперативная информация, в результате которой изъято сильнодействующее наркотическое средство в особо крупном размере, задержаны двое граждан.

Женщину 1987 г.р. сотрудники милиции задержали в п. Агудзера. В ходе личного досмотра, проведенном в служебном помещении райотдела в присутствии лиц, приглашенных в качестве понятых, у гражданки Мартиди Дианы Алексеевны изъяты заизолированные свертки синего цвета, в каждом из которых находились прозрачные полиэтиленовые пакетики с расфасованным светлым веществом внутри.

 

Второй задержанный, Оганесян Арам Артурович 1995 г.р. также был подвернут процедуре личного досмотра. Мужчина хранил в кармане носимых брюк аналогичные свертки, обмотанные синей изоляционной лентой, при вскрытии которых на обозрение понятым представлено содержащееся внутри вещество. Как пояснил задержанный, это наркотик, а именно «мефедрон».

При обследовании жилища, где временно проживал гражданин Оганесян, в гостиной комнате, на диване под покрывалом так же обнаружены заизолированные свёртки с веществом белого цвета внутри, черный полиэтиленовый пакет, в котором хранилась изоляционная лента, а так же прозрачный пакет с железной ложкой, с частицами светлого вещества на поверхности.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий, проведённых в отношении вышеназванных граждан, установлено, что последние распространяли на территории Абхазии наркотическое средство последние путем так называемых тайных закладок. При исследовании местности вдоль береговой полосы в п. Агудзера при участии задержанных лиц обнаружены и изъяты ранее сделанные закладки с аналогичным веществом.

Согласно исследованию, проведённому специалистами Экспертно-криминалистического Центра министерства внутренних дел, общая масса изъятого наркотического средства «мефедрон», которое граждане Оганесян и Мартиди незаконно приобрели с целью последующего сбыта на территории нашей республики, составила порядка 53 грамм.

Следственной группой отдела внутренних дел по Гулрыпшского району в отношении Арама Оганесян и Дианы Мартиди по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело.

Вышеназванные граждане водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 14 апреля 2022 21:55

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