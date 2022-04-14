НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН ФАКТ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 14 апреля 2022. Абхазия-Информ. На пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля физических лиц внимание таможенников привлек гражданин, следующий по «зеленому коридору».

Несоответствие объемов одежды и пропорции тела мужчины вызвало подозрение у сотрудников таможни. В ходе опроса мужчина заметно нервничал. При проведении таможенного досмотра установлено, что под верхней одеждой у него были спрятаны сигареты, закрепленные на теле скотчем.

Гражданин пытался пронести, сокрыв от таможенного контроля, 97 пачек сигарет (1940 штук) с абхазскими акцизными марками.

Незаконно перемещаемая табачная продукция изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала 2022 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу Краснодарской таможней возбуждено 106 дел об административных правонарушениях.