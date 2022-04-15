ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЕТЕРАНАМИ-ДОБРОВОЛЬЦАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей Президенту Республики Абхазия для согласования была предоставлена Аналитическая Справка о реализации государственных механизмов по работе с добровольцами и о мероприятиях, способствующих сохранению и укреплению дружеских связей с регионами Российской Федерации. После того, как соответствующий документ был утвержден главой государства, дальнейшая работа офиса Советника Президента была организована на его основании.

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Советник президента Абхазии Рисмаг Аджинджал опубликовал отчёт о проделанной работе за 2021 год по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа. С 4 февраля 2021 года он, на общественных началах, занимает эту должность.

На территории Российской Федерации функционируют около десяти общественных организаций абхазских добровольцев. Мы на постоянном контакте с руководителями и с участниками всех этих общественных организаций. Представители этих организаций обращаются за решением всевозможных проблем. Эти проблемы решаются по мере поступления и по возможности.

В частности, было много обращений по поводу проблем с пропиской. Благодаря поддержке Вице-президента Гунба Бадры Зурабовича, который дал соответствующее поручение юристам Администрации Президента и Аппарата Кабинета Министров, эта проблема была решена. Так 12 августа 2021 года Президент подписал Указ, согласно которому независимо от норм жилой площади добровольцы и члены их семей, а также представители проживающих за пределами страны абхазской диаспоры получили возможность беспрепятственной прописки.

К сожалению, в течение отчётного периода умерли от старости и от болезней 36 добровольцев. Один доброволец умер ещё 2014 году. Из-за внутриполитических проблем его семья вовремя не получила материальную помощь от Республики Абхазия. В итоге выплаты и этой семье также были осуществлены.

Прежде чем, обращаться к Президенту с просьбой об оказании материальной помощи семьям умерших добровольцев, в офисе Советника Президента проводится подготовительная работа. К письму-обращению прикладывается Свидетельство о смерти, справка с архива Министерства Обороны об участии в войне, копии паспортов ближайших родственников и номера их банковских счётов, на которые будут направлены средства от имени руководства страны.

ИНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Помимо предоставления информации и подготовки документов для оказания посмертной помощи семьям добровольцев, в офис обращаются за решением всевозможных проблем. И не всегда вопрос касается оказания материальной помощи: кому-то нужно помочь с документами, кому-то с оформлением земельного участка, кому-то с оформлением медицинской помощи, оформлением кредитов и т.д. По мере обращения большинство проблем решаются. Данная работа ведется постоянно и больше всего времени тратится именно на решение подобных проблем.

Так была оказана помощь с поиском и восстановлением документов для добровольца, проживающего в настоящее время в Кувейте. Необходимо было восстановить документы, подтверждавшие его службу в Министерстве Обороны Республики Абхазия в послевоенный период.

Во взаимодействии с Секретарём Совета Безопасности Шамба Сергеем Мироновичем было написано и направлено письмо Председателю одного из районных судов Кабардино-Балкарской Республики с просьбой о предоставлении условно-досрочного освобождения для нашего добровольца, отбывавшего наказание за совершенное им преступление. На момент подачи нами ходатайства срок отбывания наказания превышал 2/3 срока, определённого приговором суда и по законам Российской Федерации он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение. В том числе и возможно благодаря нашему ходатайству в итоге он был освобожден.

Ведется подобная же подготовительная работа для другого добровольца, который задержан в Российской Федерации за преступление, совершенное им в Республике Абхазия и за которое он уже был осужден. В решении этого щекотливого вопроса нужны юристы-международники, ведется работа по подключению данных специалистов к решению проблемы.

В настоящее время ведется работа по оказанию помощи добровольцу из Адыгеи для получения гражданства Республики Абхазия его супругой жительницей Галского района.

При поддержке Главы Администрации Президента через Фонд Социального Страхования нескольким добровольцам была предоставлена возможность прохождения санаторно-курортной реабилитации.

При поддержке политической партии «Амцахара» и благодаря личной помощи от Хагуш Юрия Львовича доброволец, не имеющий собственного жилья и уже более десяти лет проживающий в Гагрском Реабилитационном Центре для инвалидов войны, в канун прошлого дня Победы был обеспечен двумя комплектами одежды и смог посетить праздничные мероприятия в городе Сухум. Ведется работа по предоставлению ему жилой площади.

Во взаимодействии с вице-президентом и членами Кабинета Министров были оформлены документы на земельный участок в селе Алахадзы добровольцу из Чечни. Несколько лет назад наше государство выделило ему данный участок, и он начал на нем строительство. Но его не предупредили, что в начале оформляется участок и лишь после этого выдаётся разрешение на строительство.

Для облегчения вопросов получения пенсий несколько добровольцев были прописаны в моем доме.

В результате проведенной исследовательской работы были восстановлены в списках ветеранов войны четверо добровольцев. И был выявлен прискорбный факт о гибели за Свободу и Независимость Республики Абхазия четырёх представителей осетинского рода Алборовых. Ведётся работа по увековечиванию их подвига.

РАСШИФРОВКА ОКАЗАННОЙ ГОСУДАРСТВОМ ПОМОЩИ

Выше говорилось об оказанной помощи добровольцам от государства. Не буду рассказывать, кому и сколько было выделено пофамильно – расскажу только о цифрах. В результате работы общественного офиса на оказание посмертной помощи было выделено 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей, на оказание материальной помощи получилось организовать выплаты на сумму в 1 085 000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей. И параллельно из того что мне известно – за этот же период Благотворительный Фонд «Помним» председателем которого является Лакербай Леонид Иванович выделил добровольцам и их семьям более 1 миллиона рублей.

Всего благодаря проведенной работе за указанный период добровольцы либо их родственники получили от государственных органов и от коммерческих организаций напрямую 2 455 000 (два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей, за исключением остальных трат – таких как размещение в пансионатах, организация банкетов и т.д. Понятно, что это мизер и что мы ни в коей мере не можем удовлетвориться такими результатами.

Общественный офис Советника Президента по связям с добровольцами постоянно занимается решением проблем добровольцев. В рамках ограниченности времени данного эфира выше представлен не весь перечень вопросов, которые решаются в офисе Советника Президента. И разумеется есть то, что я не смог решить. Но эти вопросы не отложены в долгий ящик – продолжается поиск путей их решения.

ПОСЕЩЕНИЕ БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

За указанный период Советник Президента дважды посетил братские республики Северного Кавказа. Первый раз – с 30 марта по 4 апреля – были посещены города Майкоп, Нальчик и Владикавказ. И второй раз – с 14 по 17 октября – города Нальчик и Черкесск.

В рамках обоих визитов были проведены встречи с представителями всех добровольческих организаций в городах Нальчик, Майкоп, Черкесск и Владикавказ. На встречах мы обсуждали имеющиеся проблемы и возможности их преодоления.

В Нальчике я посетил могилы великих адыгов, внесших весомый вклад в развитие абхазо-адыгского братства и оказавших неоценимую помощь Абхазии в Отечественной войне. Я почтил память Барасби Бгажнокова, Заура Налоева, Султана Сосналиева, Мусы Шанибова и Мухамеда Кушхова.

В городе Нальчик в Фонде Культуры имени Ворокова в присутствии творческой и научной элиты Кабардино-Балкарской Республики Советнику Президента была оказана честь передать приветствие собравшимся от руководства Абхазии и медаль "Ахьдз Апша" Барасби Бгажнокова его родному брату Заурбеку Бгажнокову.

Так же в рамках этого визита были переданы родственникам умерших добровольцев слова сочувствия и денежные средства от Президента Республики Абхазии.

15 августа 2021 года в ауле Старо-Кувинск Карачаево-Черкесской Республики открылся парк имени добровольцев Отечественной Войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Я получил приглашение на праздничное мероприятие в честь открытия этого парка. Но так как в это же время у нас Республике проходил государственный праздник День Добровольца я не мог выехать в Старо-Кувинск.

С 14 по 15 октября в городе Нальчик прошли праздничные мероприятия, посвященные 40-летнему юбилею Кабардино-Балкарского аграрного Университета имени Валерия Мухаммедовича Кокова. Делегацию от Абхазии возглавил глава Академии Наук Джапуа Зураб Джотович, в состав делегации вошли: сотрудник Академии Наук Шалашаа Заур Иванович, Советник Президента Аджинджал Р.Е., а также общественный деятель Папцаа Астамур Анатольевич.

Торжественное мероприятие было проведено 15 октября в актовом зале университета. На нём присутствовал глава Кабардино-Балкарской Республики Коков Казбек Валериевич. Организаторы мероприятия дали нам возможность зачитать поздравления от руководства Республики Абхазия, только через полтора часа после начала. Глава республики не ушел пока не заслушал наши обращения и уходя подошел к нам и попросил передать Президенту Республики Абхазия слова благодарности.

ЛЮДИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

В процессе исполнения обязанностей я периодически сталкиваюсь с определёнными ограничениями. У меня нет автомобиля для совершения необходимых поездок, так же я не всегда имею возможность оказывать внимание прибывающим и проживающим в Абхазии добровольцам. Очень часто мне приходится обращаться за помощью. По личной инициативе в решении этих вопросов мне помогают: Эшба Беслан Федорович, Микаа Леван Гивиевич, Чолокуа Смел Константинович, Цвинария Геннадий Шыкуревич, Папцаа Астамур Анатольевич, Габелия Дмитрий Павлович и другие. Выражаю за это им свою глубокую благодарность.

Хочу воспользоваться данной возможностью, чтобы выразить свою благодарность главе нашего государства, который в такое непростое время, в тяжёлых условиях, проявил максимум внимания и поддержки такой важной и ответственной проблеме, как отношения с ветеранами-добровольцами.

И ещё хочу сообщить об одной позитивной новости – Президент Республики Абхазия Бжания Аслан Георгиевич и Глава Администрации Гагрского района Хагуш Юрий Львович прибрели двухкомнатную квартиру в городе Гагра и подарили её семье Героя Абхазии Карданова Гены.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

2022 год является юбилейным годом, исполняется 30 лет добровольческому движению. Также в 2022 году исполнится 80 лет со дня рождения Султана Асламбековича Сосналиева. Готовится Указ президента о создании государственной комиссии, которая проработает план мероприятий.

Я считаю очень важным наше возвращение в братские республики и открытие представительств Республики Абхазии на Северном Кавказе. Даст Бог, мы сможем это сделать и поднимем уровень наших взаимоотношений на достойную высоту.