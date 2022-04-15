СУХУМСКИЙ БАССЕЙН ОТКРОЕТСЯ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Открытие бассейна в Сухуме ждали многие годы, но его строительство затягивалось. В настоящее время работы по возведению объекта практически завершены. Бассейн заполнили водой, но так как обогрева в нем нет, остается ждать теплой погоды и жаркого солнца. Сейчас доделываются мелочи, оборудование уже установлено.

Чтобы бассейн работал не только летом, но и зимой необходимо решить вопрос с энергоснабжением объекта.

«Здесь нет мощной линии электропередач, а чтобы нагревать воду в бассейне нужно 780 киловатт», – говорит гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко.

Бассейн был открыт в 1980 году. Во время Отечественной войны народа Абхазии объект сильно пострадал. На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей.

Сухумский олимпийский бассейн соответствует всем международным нормам и в нем можно проводить соревнования.

Сухумский олимпийский бассейн был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. Он соответствовал всем международным стандартам, его глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Трибуны вмещали 360 зрителей.



В годы Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал, и с тех пор восстановить его не удавалось.

В 2008 году администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающий к бассейну объект, пищеблок, в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Аквастройинвест».

По заключенному договору, новый хозяин получил в аренду, помимо пищеблока, и бассейн, который он должен был сдать в эксплуатацию в 2011 году, но у фирмы в то время возникли финансовые проблемы.

Сроки введения его в эксплуатацию постоянно продлевались, но сейчас, наконец-то, состоится его открытие.