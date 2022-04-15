ДАУР КОВЕ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЗАВЕДУЮЩИМИ И НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ КУЛЬТУРЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры состоялась встреча министра Даура Кове с заведующими и начальниками отделов культуры городов и районов республики.

Министр подчеркнул важность тесного взаимодействия между районными и городскими отделами культуры для выстраивания дальнейшей схемы сотрудничества.

Даур Кове выразил готовность оказать всяческую поддержку в проведении мероприятий в селах и городах Абхазии.

Было предложено организовать проведение обменных концертов районных творческих коллективов в городах республики. Все озвученные предложения были поддержаны.

Участники встречи выразили готовность встретиться в ближайшие сроки для обсуждения предложенных проектов с целью их дальнейшей реализации.