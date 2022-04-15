 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЗАВЕДУЮЩИМИ И НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ КУЛЬТУРЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

Новости Пятница, 15 апреля 2022 20:50
Оцените материал
(0 голосов)
ДАУР КОВЕ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЗАВЕДУЮЩИМИ И НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ КУЛЬТУРЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры состоялась встреча министра Даура Кове с заведующими и начальниками отделов культуры городов и районов республики.

Встреча носила ознакомительный характер, обсуждались вопросы реализации проектов, совместные планы.

Министр подчеркнул важность тесного взаимодействия между районными и городскими отделами культуры для выстраивания дальнейшей схемы сотрудничества.

Даур Кове выразил готовность оказать всяческую поддержку в проведении мероприятий в селах и городах Абхазии.

Было предложено организовать проведение обменных концертов районных творческих коллективов в городах республики. Все озвученные предложения были поддержаны.

Участники встречи выразили готовность встретиться в ближайшие сроки для обсуждения предложенных проектов с целью их дальнейшей реализации.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 15 апреля 2022 20:51

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СУХУМСКИЙ БАССЕЙН ОТКРОЕТСЯ В НАЧАЛЕ ЛЕТА ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.