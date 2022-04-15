ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОЙДУТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. В связи с необходимостью осуществления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение, Министерство обороны Республики Абхазия проводит перерегистрацию военных пенсионеров Министерства обороны Республики Абхазия.
Перерегистрация будет проходить с 18 по 29 апреля 2022 года в Республиканском военном комиссариате по адресу: г. Сухум, проспект Мира 9. Военным пенсионерам Министерства обороны при себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Абхазия.
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