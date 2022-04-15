ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«В связи с обращением Союза журналистов Абхазии от 12 апреля с. г. пресс-служба Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия уполномочена сообщить следующее. Считаем факт отсутствия в списке журналистов, освещавших работу первого заседания VII созыва Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, некоторых представителей СМИ досадным недоразумением.

12 апреля 2022 года на первое заседание сессии Народного Собрания РА VII созыва не были допущены аккредитованные журналисты Анаид Гогорян и Саид Барганджия.

Произошедшее не является чьим-то осознанным действием – к сожалению, произошел сбой в согласовании окончательного списка журналистов.

Уверены, что подобное не повторится впредь. Парламент Республики Абхазия всегда придерживался принципов гласности и открытости. Намерены и дальше широко освещать деятельность законодательного органа страны.

Не сомневаемся, что добрые традиции конструктивной и плодотворной совместной работы журналистского сообщества и депутатов будут продолжены», – отмечается в заявлении пресс-службы Парламента.