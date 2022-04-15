ВСТРЕЧА С СЕКРЕТАРЕМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ТИМУРОМ ШАРИФОМ

Тема мастер-класса: «Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять».

В понедельник, 18 апреля, в 11:00 в Медиацентре МИД Абхазии состоится встреча секретаря Союза журналистов РФ, вице-президента Международной Федерации журналистов Тимура Шафира с абхазскими журналистами.

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. В понедельник, 18 апреля, в 11:00 в Медиацентре МИД Абхазии состоится встреча секретаря Союза журналистов РФ, вице-президента Международной Федерации журналистов Тимура Шафира с абхазскими журналистами.

Встреча организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиа-клубом «Формат А3».

Эксперт расскажет о профессиональном долге и профессиональной ответственности журналиста при работе с информацией, о способах распознавания фейков, о цензуре и свободе слова, о миссии современной журналистики.

Тимур Шафир считает, что «дезинформация в СМИ не является новым явлением и существовала еще с давних времен».

«Чем страшнее ложь, тем сильнее в нее поверят. Фейк-ньюс стал фактом действительности за счет того, что он стал распространяться с использованием технологических новшеств. Такая новость становится реальностью только по причине того, что она уже опубликована на сайте, в газете или в каком-то анонимном телеграм канале. Существует много целей распространения фейковых новостей. Эти причины варьируются от коммерческих до политических целей», – считает Шафир.

Тимур Шафир родился 11 июня 1977 года. В 1997 году окончил факультет International Relations (степень BsC) Международного университета (Баку). В 2004 году получил диплом журналиста в Институте журналистики и литтворчества (Москва). Работал собкором радио CVC Broadcasting (Австралия и АТР) по России.

Возглавляет Международный отдел Союза журналистов России. С 2013 года – секретарь Союза журналистов России.

В июне 2019 г. на Всемирном Конгрессе Международной Федерации Журналистов избран вице-президентом МФЖ.