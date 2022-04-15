 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022

СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ

Сухум. 10 апреля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте …
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С СЕКРЕТАРЕМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ТИМУРОМ ШАРИФОМ

Новости Пятница, 15 апреля 2022 21:05
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С СЕКРЕТАРЕМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ТИМУРОМ ШАРИФОМ

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. В понедельник, 18 апреля, в 11:00 в Медиацентре МИД Абхазии состоится встреча секретаря Союза журналистов РФ, вице-президента Международной Федерации журналистов Тимура Шафира с абхазскими журналистами.

Тема мастер-класса: «Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять».

Встреча организована Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиа-клубом «Формат А3».

Эксперт расскажет о  профессиональном долге и профессиональной ответственности журналиста при  работе с информацией, о способах распознавания фейков, о цензуре и свободе слова,  о миссии современной журналистики. 

Тимур Шафир считает, что «дезинформация в СМИ не является новым явлением и существовала еще с давних времен».

«Чем страшнее ложь, тем сильнее в нее поверят. Фейк-ньюс стал фактом действительности за счет того, что он стал распространяться с использованием технологических новшеств. Такая новость становится реальностью только по причине того, что она уже опубликована на сайте, в газете или в каком-то анонимном телеграм канале. Существует много целей распространения фейковых новостей. Эти причины варьируются от коммерческих до политических целей», – считает  Шафир.

Тимур Шафир родился 11 июня 1977 года. В 1997 году окончил факультет International Relations (степень BsC) Международного университета (Баку). В 2004 году получил диплом журналиста в Институте журналистики и литтворчества (Москва). Работал собкором радио CVC Broadcasting (Австралия и АТР) по России.

Возглавляет Международный отдел Союза журналистов России. С 2013 года – секретарь Союза журналистов России.

В июне 2019 г. на Всемирном Конгрессе Международной Федерации Журналистов избран вице-президентом МФЖ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 15 апреля 2022 21:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ С ПРОФПРАЗДНИКОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.