АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ С ПРОФПРАЗДНИКОМ

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб в телефонном разговоре поздравил с Днём работника прокуратуры гепрокурора страны Адгура Агрба.



«Поздравляю всех абхазских прокуроров и ветеранов ведомства с профессиональным праздником! Прокуратура играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в контроле за исполнением законов, вносит серьёзный вклад в развитие Республики Абхазия как правового демократического государства.



Уверен, что как и во все годы главным принципом работы сотрудников прокуратуры будет служение нашей Родине, закону и справедливости».