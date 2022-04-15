АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ С ПРОФПРАЗДНИКОМ
Новости Пятница, 15 апреля 2022 21:10
Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб в телефонном разговоре поздравил с Днём работника прокуратуры гепрокурора страны Адгура Агрба.
«Поздравляю всех абхазских прокуроров и ветеранов ведомства с профессиональным праздником! Прокуратура играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в контроле за исполнением законов, вносит серьёзный вклад в развитие Республики Абхазия как правового демократического государства.
Уверен, что как и во все годы главным принципом работы сотрудников прокуратуры будет служение нашей Родине, закону и справедливости».
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