МОРСКОЕ СООБЩЕНИЕ СВЯЖЕТ СОЧИ, НОВОРОССИЙСК И СУХУМ В МАЕ

«Пассажирский скоростной катамаран «Грифон» отправится путешествовать в направлении Сочи-Сухум. А теплоход «Комета» будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком», – сообщили в пресс-службе компании «Водоход экспресс».

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 1 мая между черноморскими курортами начнут курсировать скоростной катамаран «Грифон» и теплоход «Комета».

Перевозчик намерен этим летом максимально сохранить ценовую политику 2021 года, тогда стоимость билетов варьировалась от 500 до 2990 рублей в зависимости от места отправления и конечного пункта.

Отметим, что в прошлом году морское сообщение между Сочи, Геленджиком и Новороссийском стартовало 21 мая. Путешествие занимало несколько часов.