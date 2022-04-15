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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 15 апреля 2022 23:48
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 63 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у пяти из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии два человека, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.

В Очамчырской ЦРБ – два пациента, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.

В Сухумской инфекционной больнице пациентов нет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53592 человека.

Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52533 человека.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 16 апреля 2022 00:01

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