ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ПЯТИ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 63 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у пяти из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии два человека, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Очамчырской ЦРБ – два пациента, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.
В Сухумской инфекционной больнице пациентов нет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53592 человека.
Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52533 человека.
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