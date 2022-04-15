ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 63 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у пяти из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии два человека, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.