АСЛАН БЖАНИЯ В ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО УЛИЦЕ ГУЛИА В СУХУМЕ

Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ на улице Гулия в Сухуме. Мэр столицы Беслан Эшба и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложили главе государства о скором завершении ремонтных работ.

Общая протяженность участка 1250 метров, 55 млн рублей составил объем бюджета. Из них – 26 млн рублей на укладку асфальта с бордюрами, 29 млн рублей на ливневые коллекторы (16 тыс. м2).

По информации столичного градоначальника, заменены также водопровод и канализационные трубы, установлены дополнительные колодцы - приемники. Разобран и демонтирован старый слой асфальта, отсыпана дорога, сейчас проходит укладка нового асфальта.

Генеральный подрядчик ремонтных работ ДРСУ-3 Администрации города Сухум.

Ремонт осуществляется в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.