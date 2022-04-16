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Документы

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"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

10-ЛЕТИЕ АНСАМБЛЯ «АМЦАБЗ»

Новости Суббота, 16 апреля 2022 20:50
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10-ЛЕТИЕ АНСАМБЛЯ «АМЦАБЗ»

Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. 30 апреля в Москве, в ДК НИТУ «МИСиС» состоится юбилейный концерт посвященный 10-летию ансамбля «АМЦАБЗ» и приуроченный к Международному дню танца. С новой силой, с новыми танцами, новыми костюмами, увеличенным составом ансамбля «АМЦАБЗ», с новыми гостями-коллективами разных народов, со звездами эстрады.  Разделите с нами этот праздник и почувствуйте нашу любовь. 

Начало в 18:00. Адрес: Москва, Ленинский проспект, 4.

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону: +7926 787 75 05 (Асмат)

Партер: 1500 рублей, балкон 1000 рублей.

Гости концерта: Московский казачий хор, детский русский ансамбль народного танца «Калинка» и ансамбль танца «Черкессия».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 16 апреля 2022 20:56

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