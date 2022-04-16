10-ЛЕТИЕ АНСАМБЛЯ «АМЦАБЗ»

Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. 30 апреля в Москве, в ДК НИТУ «МИСиС» состоится юбилейный концерт посвященный 10-летию ансамбля «АМЦАБЗ» и приуроченный к Международному дню танца. С новой силой, с новыми танцами, новыми костюмами, увеличенным составом ансамбля «АМЦАБЗ», с новыми гостями-коллективами разных народов, со звездами эстрады. Разделите с нами этот праздник и почувствуйте нашу любовь.

