КОМАНДА ИЗ ГАГРЫ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Турнир проходил в городе Сухум в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр.

В соревновании приняли участие четыре команды: две команды города Сухум, по одной из Гудауты и Гагры.



По итогам чемпионом Абхазии стала команда из Гагры, тренер – Ольга Мамаева, представитель команды заслуженный тренер Абхазии по волейболу Александр Арамян.

Серебряными призерами чемпионата стала команда города Сухум, тренер – Олег Лакрба, третье место у подопечных Аслана Капба из Гудауты.



Ольга Мамаева и Алана Агрба из Гагры, Мария Накопия из Гудауты и Ника Амичба из Сухума были признаны лучшими игроками турнира.



Главный судья чемпионата, судья республиканской категории Руслан Царгуш.



Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола РА.