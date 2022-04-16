КОМАНДА ИЗ ГАГРЫ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. Завершился чемпионат Республики Абхазия по волейболу среди женских команд.
Турнир проходил в городе Сухум в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр.
В соревновании приняли участие четыре команды: две команды города Сухум, по одной из Гудауты и Гагры.
По итогам чемпионом Абхазии стала команда из Гагры, тренер – Ольга Мамаева, представитель команды заслуженный тренер Абхазии по волейболу Александр Арамян.
Серебряными призерами чемпионата стала команда города Сухум, тренер – Олег Лакрба, третье место у подопечных Аслана Капба из Гудауты.
Ольга Мамаева и Алана Агрба из Гагры, Мария Накопия из Гудауты и Ника Амичба из Сухума были признаны лучшими игроками турнира.
Главный судья чемпионата, судья республиканской категории Руслан Царгуш.
Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола РА.