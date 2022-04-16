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Абхазия Информ

КОМАНДА ИЗ ГАГРЫ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Новости Суббота, 16 апреля 2022 20:56
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КОМАНДА ИЗ ГАГРЫ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. Завершился чемпионат Республики Абхазия по волейболу среди женских команд. 

Турнир проходил в городе Сухум в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр. 

В соревновании приняли участие четыре команды: две команды города Сухум, по одной из Гудауты и Гагры.  

По итогам чемпионом Абхазии стала команда из Гагры, тренер – Ольга Мамаева, представитель команды заслуженный тренер Абхазии по волейболу Александр Арамян.

Серебряными призерами чемпионата стала команда города Сухум, тренер – Олег Лакрба, третье место у подопечных Аслана Капба из Гудауты. 

Ольга Мамаева и Алана Агрба из Гагры, Мария Накопия из Гудауты и Ника Амичба из Сухума были признаны лучшими игроками турнира. 

Главный судья чемпионата, судья республиканской категории Руслан Царгуш. 

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 16 апреля 2022 20:59

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