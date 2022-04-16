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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ЗАКЛАДКИ С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ

Новости Суббота, 16 апреля 2022 21:00
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ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ЗАКЛАДКИ С НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ

Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. В лесном массиве села Хыпста Гудаутского района, не далеко от республиканской трассы Псоу-Ингур, двое местных жителей реализовывали свой преступный умысел – делали закладки с наркотическим веществом, пересылая сведения о местах закладок абоненту под псевдонимом «Таня».

Бебия Тамаз Рауфович1979 г. р. и Абшилава Бадра Арушанович 1975 г.р. задержаны сотрудниками УКОН МВД в результате проведения оперативных мероприятий.

На момент задержания мужчины следовали на автомобиле марки «Mitsubishi» за гос. номерным знаком К506ХХ под управлением Тамаза Бебия.

При обследовании автотранспортного средства в подлокотнике между водительским и передним пассажирским сиденьем изъят завернутый в мужской платок белый сверток с двумя маркированными и обмотанными изоляционной лентой свертками внутри.

Вскрыв содержимое, сотрудники УКОН обнаружили 20 небольших заизолированных свертков, в каждом из которых содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты вещество.

Установлено, что злоумышленники по предварительному сговору, прибыли на автомашине в село Куланырхуа, где в лесном массиве, путем поднятия «тайной закладки», незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотические средства в особо крупном размере.

Таки образом, очередных реализаторов сотрудники наркоконтроля задержали с поличным.

Наркоканал, известный как «Таня» уже не первый раз в разработке УКОН МВД, а так же «Пасечник», по контролю которого определенное время велась оперативная работа в Гудаутском районе, и именно, в отношении Бебия и Абшилава.

Ранее, те же лица незаконно приобрели наркотическое средство «метадон» общим весом не менее 5,397 грамм, которое в последующем незаконно хранили, перевозили и сбыли путем осуществления двенадцати «тайных закладок» в лесном массиве села Хыпста.

Часть «тайных закладок» с наркотическим средством «метадон», которые не дошли до адресата были обнаружены и изъяты в ходе проведения сотрудниками УКОН МВД РА уже дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанных лиц.

В результате обследования участков местности в селе Хыпста Гудаутского района изъяты 4 заизолированных свертка, которые были подготовлены к реализации гражданином Бебия. Так же изъяты 4 закладки, которые сделал гражданин Абшилава.

Последним вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело, возбужденное в отношении граждан Бебия и Абшилава в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 224 и п. «в» ч. 3 ст. 224 расследует Следственное управление МВД Абхазии. Тамаз Бебия и Бадра Абшилава водворены в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 16 апреля 2022 21:20

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