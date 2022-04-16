ИУДЕИ АБХАЗИИ ПРАЗДНУЮТ ПЕСАХ

В религиозной традиции праздник посвящён освобождению еврейского народа из египетского рабства. Одна из отличительных черт праздника – запрет есть в эти дни хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске.

Сухум. 16 апреля 2022. Абхазия-Информ. Вечером в пятницу, 15 апреля, иудеи начали праздновать Песах – центральный праздник в иудаизме. В Израиле его отмечают 7 дней, вне Израиля – 8 дней.

Члены Сухумской религиозной общины «Шалом» получили традиционные для этого праздника мацу и виноградный сок.

Иудейский Песах часто называют еврейской Пасхой.

Как отмечают Песах: седер и «будни праздника» – тут все очень строго регламентировано. В сам вечер 14 нисана вся семья, дождавшись захода солнца, собирается на ужин (седер). Приглашают на него также неимущих и тех знакомых, кто по каким-то причинам не может провести праздник со своей родней.

На столе – особая еда, которую готовят к Песаху. Во-первых, конечно, маца – пресные хлебцы, их едят несколько раз на протяжении трапезы.

Горькая зелень (марор) символизирует горечь египетского рабства, а харосет (смесь из тертых яблок, орехов и фиников) – глину, из которой евреи в этом рабстве делали кирпичи.

Конечно, подают – в основном во второй части ужина – и обычные еврейские праздничные блюда, например, фаршированную рыбу.

При этом не всю пищу на седере едят – некоторые блюда имеют исключительно символическое значение. Например, зроа (жареный кусок баранины с косточкой) призван напоминать о жертвоприношении в храме Иерусалима.

Сам ужин проходит в несколько этапов, и во время него выпивается четыре бокала вина (для детей алкоголь заменяют виноградным соком) – по числу обещаний, данных Богом избранному народу.

Пятый бокал наливают, но оставляют нетронутым – он предназначен для пророка Элияха.

Во время седера также читают молитвы и благословения, это очень важная составляющая вечера. А в конце праздничной трапезы съедается небольшой кусочек мацы (афикоман), который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.

После седера следуют пять так называемых «будней праздника», а завершает Песах выходной, в который проводят «церемонию разделения морских вод». Согласно Ветхому Завету, фараон, поначалу отпустивший евреев из Египта, позже все-таки бросился за ними в погоню. Но воды Красного моря расступились перед беглецами, а перед их преследователями сомкнулись обратно и поглотили египетское войско.

В память об этом читают соответствующий отрывок из священной книги иудаизма Торы.