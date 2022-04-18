В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Борцы секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум приняли участие в первенстве и чемпионате Абхазии по вольной борьбе, которое прошло 17 апреля 2022г. в г. Гагра. В турнире участвовало около 100 спортсменов из городов и районов Абхазии, которые соревновались в 20 весовых категориях. Призовые места среди спортсменов секции вольной борьбы Управления распределились следующим образом: