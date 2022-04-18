В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Новости Понедельник, 18 апреля 2022 15:33
Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Борцы секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум приняли участие в первенстве и чемпионате Абхазии по вольной борьбе, которое прошло 17 апреля 2022г. в г. Гагра. В турнире участвовало около 100 спортсменов из городов и районов Абхазии, которые соревновались в 20 весовых категориях.
Призовые места среди спортсменов секции вольной борьбы Управления распределились следующим образом:
1-место Лежия Никита 38 кг;
1-место Адлейба Максим 44 кг;
1-место Адлейба Астан 48 кг;
1-место Аристава Леон 68 кг;
2-место Цвижба Батал 44 кг;
2-место Басария Данил 57 кг.
2-место Хутаба Сулхан 110 кг,
3-место Дгебия Леон 44 кг.
Так же Никите Лежия, помимо золотой медали, был вручен приз зрительских симпатий.
Тренируют спортсменов: Берая И., Алабян Н., Хашба М.
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