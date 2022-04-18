 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Признание Абхазии и Южной Осетии со стороны России создало новую политическую реальность и предоставило ресурсы…
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
апреля 10 2022
СОЮЗ РУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АБХАЗИИ РАСКРИТИКОВАЛ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЛИЦЫ САХАРОВА В СУХУМЕ
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022
АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Новости Понедельник, 18 апреля 2022 15:33
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Борцы секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум приняли участие в первенстве и чемпионате Абхазии по вольной борьбе, которое прошло 17 апреля 2022г. в г. Гагра. В турнире участвовало около 100 спортсменов из городов и районов Абхазии, которые соревновались в 20 весовых категориях.

Призовые места среди спортсменов секции вольной борьбы Управления распределились следующим образом:

1-место Лежия Никита 38 кг;

1-место Адлейба Максим 44 кг;

1-место Адлейба Астан 48 кг;

1-место Аристава Леон 68 кг;

2-место Цвижба Батал 44 кг;

2-место Басария Данил 57 кг.

2-место Хутаба Сулхан 110 кг,

3-место Дгебия Леон 44 кг.

Так же Никите Лежия, помимо золотой медали, был вручен приз зрительских симпатий.

Тренируют спортсменов: Берая И., Алабян Н., Хашба М.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 18 апреля 2022 15:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИУДЕИ АБХАЗИИ ПРАЗДНУЮТ ПЕСАХ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ В ВОЛГОГРАДЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.