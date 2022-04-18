ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ В ВОЛГОГРАДЕ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ.

С 16 по 17 апреля в г. Волгограде прошло XV открытое первенство Волгоградской области по каратэ «Киокусинкай» (кумитэ) среди юношей и девушек от 12 до 17 лет «Кубок Сталинграда», посвященное 79-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.