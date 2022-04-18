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Абхазия Информ

ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ В ВОЛГОГРАДЕ

Новости Понедельник, 18 апреля 2022 15:35
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ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ В ВОЛГОГРАДЕ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 16 по 17 апреля в г. Волгограде прошло XV открытое первенство Волгоградской области по каратэ «Киокусинкай» (кумитэ) среди юношей и девушек от 12 до 17 лет «Кубок Сталинграда», посвященное 79-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.  

В турнире приняли участие около 250 участников из 22 команд 11 регионов  Российской Федерации и Республики Абхазия. 

Нашу республику представляли 29 бойцов. Из них семеро – спортсмены секции каратэ Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум. 

Ребята хорошо проявили себя в боях и заняли призовые места. 

2-место Баграт Кутарба 

2-место Михаил Кирия 

2-место Даниил Цулукия 

3-место Илья Анкваб 

3-место Аршак Каракулян 

Командные места на турнире заняли.

1-место г.Волгоград( IKO);

2- место Республики Абхазия (IFK);

3-место г.Астрахань (IKO).   

Тренирует каратистов Управления заслуженный тренер РА, президент Федерации каратэ Кёкусинкай РА Виталий Читанава. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 18 апреля 2022 15:40

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