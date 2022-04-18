ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ В ВОЛГОГРАДЕ
Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. С 16 по 17 апреля в г. Волгограде прошло XV открытое первенство Волгоградской области по каратэ «Киокусинкай» (кумитэ) среди юношей и девушек от 12 до 17 лет «Кубок Сталинграда», посвященное 79-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
В турнире приняли участие около 250 участников из 22 команд 11 регионов Российской Федерации и Республики Абхазия.
Нашу республику представляли 29 бойцов. Из них семеро – спортсмены секции каратэ Управления по делам молодежи и спорта администрации г. Сухум.
Ребята хорошо проявили себя в боях и заняли призовые места.
2-место Баграт Кутарба
2-место Михаил Кирия
2-место Даниил Цулукия
3-место Илья Анкваб
3-место Аршак Каракулян
Командные места на турнире заняли.
1-место г.Волгоград( IKO);
2- место Республики Абхазия (IFK);
3-место г.Астрахань (IKO).
Тренирует каратистов Управления заслуженный тренер РА, президент Федерации каратэ Кёкусинкай РА Виталий Читанава.
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