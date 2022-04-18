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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО ОГРАНИЧЕННОЕ К ВВОЗУ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Понедельник, 18 апреля 2022 15:48
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ИЗЪЯТО ОГРАНИЧЕННОЕ К ВВОЗУ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия Нанба Щ.Б.

В результате досмотра салонного отделения, на полках расположенных над задним пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (хеш-платы, контрольные платы) в количестве 12 ед.
    
Также в ходе реализации оперативной информации остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия Бения Э.Ш.

В результате досмотра багажного отделения были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия комплектующие для аппаратов по извлечению криптовалюты (блоки питания, вентиляторы) в количестве 9 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 апреля 2022 15:50

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