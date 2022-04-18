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Абхазия Информ

НА МАПП АДЛЕР ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ

Новости Понедельник, 18 апреля 2022 15:52
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НА МАПП АДЛЕР ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен грузовой автомобиль ГАЗ 2790. Согласно представленным в таможенный орган товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещались удобрения.

По результатам таможенного досмотра было установлено, что в грузовике находятся 48 мешков с азотосодержащими удобрениями весом 2,4 тонны.

Согласно Постановлению правительства РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений» (от 3 ноября 2021 г. № 1910) экспорт отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом России.

Необходимые разрешительные документы, в том числе лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на перемещение товара, гражданин не предоставил. Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП России. 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 18 апреля 2022 15:54

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