НА МАПП АДЛЕР ПРЕСЕЧЕН ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен грузовой автомобиль ГАЗ 2790. Согласно представленным в таможенный орган товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещались удобрения.

По результатам таможенного досмотра было установлено, что в грузовике находятся 48 мешков с азотосодержащими удобрениями весом 2,4 тонны.

Согласно Постановлению правительства РФ «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений» (от 3 ноября 2021 г. № 1910) экспорт отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом России.

Необходимые разрешительные документы, в том числе лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на перемещение товара, гражданин не предоставил. Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.3 КоАП России.