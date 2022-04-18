ЗЕНИТЧИКИ ЮВО В АБХАЗИИ ОТРАЗИЛИ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ АВИАЦИОННЫХ И МОРСКИХ СИЛ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Личный состав ракетных комплексов занял стартовые позиции, организовал систему связи и управления, привел технику из походного положения в боевое.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили ракетные удары авиационных и морских сил условного противника.

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили ракетные удары авиационных и морских сил условного противника.

В условиях радиопомех боевые расчеты ЗРК отработали поиск, сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника. Средства нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет. Всего было выполнено около 70 вводных по ликвидации угроз ракетных атак. Разведка целей осуществлялась с применением штатного радиолокационного оборудования ЗРК.

Кроме того, дежурные подразделения базы ликвидировали диверсионно-разведывательные группы условного противника, предпринявшего попытку нападения на стартовые позиции ракетных комплексов.

При выполнении задач были задействованы ЗРК «С-300», «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

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