ТИМУР ШАФИР: «ТАК МАСШТАБНО И ТАК ЦИНИЧНО В МЕДИА НЕ ВРАЛИ НИКОГДА»

Тема беседы: «Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять».

Открывая встречу, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сказал: «Несмотря на сложное время, Союз журналистов Абхазии и наши коллеги из Москвы выполняют свои обещания перед журналистским сообществом Абхазии о проведении ежемесячных встреч. Сегодня наш спикер – Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов РФ, вице-президент Международной Федерации журналистов. Тимур один из тех, кто активно помогал вступлению Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов».

Эксперт рассказал о профессиональном долге и профессиональной ответственности журналиста при работе с информацией, о способах распознавания фейков, о цензуре и свободе слова, о миссии современной журналистики.

От газетной утки до соцсетей

Тимур Шафир считает, что «дезинформация в СМИ не является новым явлением и существовала еще с давних времен». С развитием мобильных технологий фейки стали способом заработка денег и оказания влияния на общество.

«Развитие технологий мгновенной передачи текстовых данных, видео и аудиозаписей, а также появление социальных сетей привело к тому, что есть огромное количество людей, которые так или иначе взаимодействуют в соцсетях, и есть уверенность в том, что обычный пользователь не будет проверять достоверность информации. Грех этим не воспользоваться», - сказал Шафир.

Тестирование технологий массового обмана

В качестве примера обкатки способов обмана людей он привел ситуацию с бывшим президентом США Дональда Трампа, которого пытались представить не совсем психически нормальным. А его личный канал в Твиттере, где он опровергал всякого рода фейки, распространяемые о нем, забанили. Все это не в последнюю очередь повлияло на итоги следующих выборов президента США.

В России в период пандемии COVID-19 появлялись массовые рассылки в популярных мессенджерах о том, что над Москвой с вертолетов распыляются ядовитые вещества. Позже возникло огромное количество каналов в телеграмме, в которых объявлялось о введении на территории России режима чрезвычайной ситуации. Были сообщения о расстреле беззащитных китайских туристов в Благовещенске. Не обошлось и без откровенного бреда: в Москве появились на улицах львы, чтобы люди, находящиеся на карантине, не выходили из своих домов.

Анатомия фейка

Журналист рассказал, что у технологий массового обмана есть несколько категорий: война (потери, разрушения, пленные), экономика (аресты имущества, конфискации), персональный блок (слухи про конкретных чиновников, членов их семей и однофамильцев) и разное.

Основные инструменты фейк-ньюс направлены на появление у людей сильного эмоционального отклика. Именно для этого часто показывают кровь, убитых детей и разрушения, особенно сейчас, в период проведения Россией спецоперации на Украине. По мнению Шафира, так масштабно и так цинично в медиа не врали никогда.

Нередко доходит и до абсурда, например, новость о закрытии McDonald’s и открытии вместо него сети ресторанов быстрого питания «Дядя Ваня».

Что делать

Тимур Шафир открыто сказал, что треть вины за фейки лежит на журналистах. Сегодня происходит столкновение цивилизаций, поэтому нередко от результатов проверки фактов зависят человеческие жизни. Кроме того, скорость передачи информации связывает нас всех воедино. Это означает, что запустить «утку» могут не только крупные СМИ, но и любое региональное агентство. В этих условиях ответственность журналистов за распространение непроверенной информации должна быть жесткой.

Советы:

отключать эмоции

выявлять первоначальный источник сообщения

критично относится к любому спикеру

Новые черты

«Мы недооцениваем, насколько технологии перевернули наш мир. Стало возможно сопроводить текст фотографиями и видео, причем сделать это можно очень быстро. Практически каждый сам для себя СМИ, все хотят быть участниками событий, но только не думать об их последствиях», - отметил Тимур Шафир.

По мнению журналиста, тотальная вера людей в СМИ, которая была в начале 90-х годов, превратилась сегодня в «токсикоз от информации». Психологически очень трудно постоянно проверять каждое сообщение, поэтому возникла необходимость в системной проверке фактов даже в ущерб скорости появления информации. Этим объясняется рост доверия граждан к официальным новостям на телевидении.

***

19 апреля состоится встреча Тимура Шафира со студентами Абхазского Государственного университета. Он вступит с лекцией на тему: «Фейк-нюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять».

Встречи с Тимуром Шафиром организованы Союзом журналистов Абхазии совместно с международным медиа-клубом «Формат А3».

АПСНЫПРЕСС