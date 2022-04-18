АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ
Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание, посвященное исполнению поручений по итогам проведенной Федеральным казначейством России комплексной проверки использования средств, направленных на софинансирование повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы Абхазии.
На совещании с участием первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Б. Джопуа, вице-премьера, министра финансов В. Делба, вице-премьера, министра экономики К. Озган, вице-премьера С. Пустовалова обсуждался проект постановления правительства, направленного на исключение фактов незаконного совмещения работниками бюджетной сферы, получающими доплаты к заработной плате по программе софинансирования из средств бюджета Российской Федерации, штатных ставок в подведомственных министерствах и госучреждениях.
Александр Анкваб потребовал от вице-премьеров в сжатые сроки доработать документ, предусматривающий исчерпывающие меры по недопущению незаконного совместительства, и представить его на утверждение Кабинета министров. При этом неисполнение решения правительства неизбежно повлечет за собой персональную ответственность руководителей госучреждений-получателей средств по программе софинансирования заработной платы. В противном случае эта программа будет сокращена.