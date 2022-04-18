АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ

На совещании с участием первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Б. Джопуа, вице-премьера, министра финансов В. Делба, вице-премьера, министра экономики К. Озган, вице-премьера С. Пустовалова обсуждался проект постановления правительства, направленного на исключение фактов незаконного совмещения работниками бюджетной сферы, получающими доплаты к заработной плате по программе софинансирования из средств бюджета Российской Федерации, штатных ставок в подведомственных министерствах и госучреждениях.



Александр Анкваб потребовал от вице-премьеров в сжатые сроки доработать документ, предусматривающий исчерпывающие меры по недопущению незаконного совместительства, и представить его на утверждение Кабинета министров. При этом неисполнение решения правительства неизбежно повлечет за собой персональную ответственность руководителей госучреждений-получателей средств по программе софинансирования заработной платы. В противном случае эта программа будет сокращена.