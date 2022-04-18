СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО ТУРИСТА

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено сегодня в районе 15 часов 00 минут в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря.

Абхазские спасатели вели поиски Сазонова в течение 5 суток. Большое содействие спасателям оказали местные жители.