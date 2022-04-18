СПАСАТЕЛИ НАШЛИ ТЕЛО ПРОПАВШЕГО ТУРИСТА
Новости Понедельник, 18 апреля 2022 21:39
Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тело жителя Новгорода Андрея Сазонова, 1970 года рождения, было обнаружено сегодня в районе 15 часов 00 минут в ущелье реки Гагрипш, на высоте около 900 метров над уровнем моря.
Абхазские спасатели вели поиски Сазонова в течение 5 суток. Большое содействие спасателям оказали местные жители.
Поиски осложнялись ненастьем – в районе поиска на Мамзышхе выпал снег высотой в 2 метра.
По предварительной версии Андрей Сазонов мог умереть от переохлаждения.
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