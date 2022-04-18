COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у четырех из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении семь пациентов. В Очамчырской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.