COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у четырех из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении семь пациентов. В Очамчырской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.
В Сухумской инфекционной больнице и Гагрской ЦРБ пациентов нет.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 73 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53596 человек.
Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52780 человек.
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