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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА РАУФА БАРЦИЦ

Новости Вторник, 19 апреля 2022 18:07
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ВЫСТАВКА РАУФА БАРЦИЦ

Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Московская диаспора приглашает посетить выставку нашего соотечественника Рауфа Барциц. Открытие выставки состоится 27 апреля в 16:00 в Выставочном зале музея Московского педагогического государственного университета. Адрес: проспект Вернадского 88, корпус КГФ.

Рауф Барциц – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой рисунка ХГФ ИИИ ИПГУ, академик Российской Академии Естествознания, член Московского Союза художников.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 19 апреля 2022 18:09

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