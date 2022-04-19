ВЫСТАВКА РАУФА БАРЦИЦ
Новости Вторник, 19 апреля 2022 18:07
Сухум. 18 апреля 2022. Абхазия-Информ. Московская диаспора приглашает посетить выставку нашего соотечественника Рауфа Барциц. Открытие выставки состоится 27 апреля в 16:00 в Выставочном зале музея Московского педагогического государственного университета. Адрес: проспект Вернадского 88, корпус КГФ.
Рауф Барциц – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой рисунка ХГФ ИИИ ИПГУ, академик Российской Академии Естествознания, член Московского Союза художников.