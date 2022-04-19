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Абхазия Информ

НА ТРАССЕ А-147 ДЖУБГА – ГРАНИЦА С АБХАЗИЕЙ БУДЕТ ВВЕДЕНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Новости Вторник, 19 апреля 2022 18:10
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НА ТРАССЕ А-147 ДЖУБГА – ГРАНИЦА С АБХАЗИЕЙ БУДЕТ ВВЕДЕНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В связи с капитальным ремонтом моста через балку на 1 км федеральной трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией будет введена новая временная схема движения.

Реверс начнет действовать с 20 апреля и закончит свое действие 31 мая. Автомобильное движение будет регулировать светофор.

На участке 1 км +144 – 1 км +220 дорожные рабочие будут менять конструкции моста, укреплять обочины, менять дорожное покрытие.

В планах полностью завершить ремонт моста досрочно, до наступления сезона отпусков.

«Проект капитального ремонта предусматривает выполнение фундамента с монтажом основной несущей конструкции моста, монтаж системы отвода ливневых вод, устройство основания и покрытия проезжей части дороги, восстановление обочины», – рассказали в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки, проявлять терпение и уважение друг к другу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 апреля 2022 18:15

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