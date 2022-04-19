НА ТРАССЕ А-147 ДЖУБГА – ГРАНИЦА С АБХАЗИЕЙ БУДЕТ ВВЕДЕНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В связи с капитальным ремонтом моста через балку на 1 км федеральной трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией будет введена новая временная схема движения.
Реверс начнет действовать с 20 апреля и закончит свое действие 31 мая. Автомобильное движение будет регулировать светофор.
На участке 1 км +144 – 1 км +220 дорожные рабочие будут менять конструкции моста, укреплять обочины, менять дорожное покрытие.
В планах полностью завершить ремонт моста досрочно, до наступления сезона отпусков.
«Проект капитального ремонта предусматривает выполнение фундамента с монтажом основной несущей конструкции моста, монтаж системы отвода ливневых вод, устройство основания и покрытия проезжей части дороги, восстановление обочины», – рассказали в ФКУ Упрдор «Черноморье».
Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки, проявлять терпение и уважение друг к другу.