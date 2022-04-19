НА ТРАССЕ А-147 ДЖУБГА – ГРАНИЦА С АБХАЗИЕЙ БУДЕТ ВВЕДЕНО РЕВЕРСИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В связи с капитальным ремонтом моста через балку на 1 км федеральной трассы А-147 Джубга – граница с Абхазией будет введена новая временная схема движения.

Реверс начнет действовать с 20 апреля и закончит свое действие 31 мая. Автомобильное движение будет регулировать светофор.