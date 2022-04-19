ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия в формате видеоконференции прошла консультация экспертов Государственного таможенного комитета Республики Абхазия и Федеральной таможенной службы России по вопросам реализации положений Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи от 21 октября 2021 г.

В ходе первых консультаций, проводимых после подписания Соглашения, стороны проинформировали друг друга о перечнях находящихся на территориях государств мест установки приборов учета электроэнергии через абхазо-российскую государственную границу, которые используются для целей таможенного контроля объемов перемещения электроэнергии, а также о днях и времени их работы.



В рамках данного Соглашения таможенные органы Республики Абхазия и Российской Федерации осуществляют сотрудничество по вопросам совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Необходимость и целесообразность проведения консультаций заключается в выработке механизма взаимодействия между сторонами и реализации положений данного Соглашения.



Во исполнение достигнутых договоренностей в формате видеоконференцсвязи, сторонами на регулярной основе планируется проведение подобного рода консультаций.