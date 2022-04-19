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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДУТ РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Новости Вторник, 19 апреля 2022 18:33
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АБХАЗИЯ И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДУТ РАЗВИВАТЬ КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове встретился с министром культуры и туризма Московской области Еленой Харламовой.

В ходе беседы обсуждались вопросы реализации проектов в сфере культуры, совместные планы, была подчеркнута важность взаимодействия между Абхазией и Подмосковьем для развития культурных и туристических связей.

Было предложено организовать проведение концертов творческих коллективов в Абхазии и Подмосковье, также обсуждался широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития гастрономического туризма.

Стороны выразили заинтересованность в расширении региональной географии взаимных туристических поездок и привлечении к поездкам в страны самостоятельных туристов.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 19 апреля 2022 18:35

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