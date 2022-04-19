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Абхазия Информ

МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ С РЕЗЕРВНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Новости Вторник, 19 апреля 2022 18:37
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МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРОВОДИТ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ УЧЕНИЕ С РЕЗЕРВНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на зимний период обучения, в период с 18 по 21апреля Министерство обороны Республики Абхазия проводит командно-штабное мобилизационное учение (КШМУ) с 6-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Гудаутского района.

Тема учений: «Применение бригады и комплектующего военного комиссариата в боевую готовность ПОЛНАЯ. Формирование 6-й стрелковой бригады резерва. Выход в район боевого предназначения, подготовка и ведение обороны».

Цель учений – повышение уровня полевой выучки личного состава и подразделений резервных бригад, их слаженности при совместных действиях с приданными и поддерживающими подразделениями, а также воспитания у личного состава высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости.

Как сообщил руководитель учений, Заместитель Министра обороны по подготовке соединений и частей резерва генерал-майор Лизберт Поцхор-оглы, данные учения способствуют повышению мобилизационной готовности военных комиссариатов, штабов резервных частей к выполнению мобилизационных мероприятий.

В ходе учений офицеры получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных частей и подразделений на оборону.

На заключительном этапе КШМУ будут проведены инстукторско-методические занятия по боевому слаживанию с личным составом 6-й стрелковой бригады резерва, а также розыгрыш этапа боевой стрельбы при участии всех привлекаемых и взаимодействующих подразделений, артиллерийских и авиационных сил и средств.

По результатам учений будут подведены итоги.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 19 апреля 2022 19:18

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