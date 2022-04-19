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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

Новости Вторник, 19 апреля 2022 18:40
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание  по вопросам весенне-летней призывной кампании  2022 года.

В соответствии с Указом главы государства, призыв граждан пройдет с 1 апреля по 30 июня.

В совещании приняли участие вице-президент  Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, члены правительства, главы Администраций городов и районов, председатели призывных  комиссий, военные комиссары городов и районов.

Президент отметил важность проведения призывной кампании на должном уровне и в установленные сроки.

Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся оборонобезопасности республики.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 19 апреля 2022 19:19

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