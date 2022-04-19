АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ
Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание по вопросам весенне-летней призывной кампании 2022 года.
В соответствии с Указом главы государства, призыв граждан пройдет с 1 апреля по 30 июня.
В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, члены правительства, главы Администраций городов и районов, председатели призывных комиссий, военные комиссары городов и районов.
Президент отметил важность проведения призывной кампании на должном уровне и в установленные сроки.
Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся оборонобезопасности республики.
Об этом сообщает сайт главы государства.