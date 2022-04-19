АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ НИКИТУ СИМОНЯНА
Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна. Глава государства сердечно приветствовал легендарного футболиста, детство которого прошло в Сухуме, отметив, что Никиту Павловича здесь знают все, от мала до велика.
«Вы являетесь легендарным человеком, я хочу пожелать Вам крепкого здоровья. Будем просить Всевышнего, чтобы Ваш столетний юбилей мы отметили здесь, на Родине, в Абхазии. Большое Вам спасибо за все добро, что Вы сделали для многих поколений нашего государства. Добро пожаловать», – отметил президент.
«Я считаю своей Родиной Абхазию, где прошли мое детство и юность. Именно здесь я познал, что такое футбольный мяч, что такое футбол вообще. Я всегда желал процветания и благополучия во всех отношениях Республике Абхазия. Хоть и малая, но это моя Родина», – отметил Никита Симонян.
За выдающиеся спортивные достижения, весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта легендарный футболист и тренер Никита Симонян награжден орденом «Ахьдз-Апша» II степени. Указ об этом подписал президент Аслан Бжания.
Высшая государственная награда была вручена торжественно Никите Симонян президентом Асланом Бжания.
Бжания и Симонян обменялись памятными подарками.
Во встрече приняли участие руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, президент Федерации футбола Абхазии Таращ Хагба, известный абхазский футболист, мастер спорта СССР Ахрик Цвейба.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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