АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ НИКИТУ СИМОНЯНА

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, вице-президента Российского футбольного союза Никиту Симоняна. Глава государства сердечно приветствовал легендарного футболиста, детство которого прошло в Сухуме, отметив, что Никиту Павловича здесь знают все, от мала до велика.

«Вы являетесь легендарным человеком, я хочу пожелать Вам крепкого здоровья. Будем просить Всевышнего, чтобы Ваш столетний юбилей мы отметили здесь, на Родине, в Абхазии. Большое Вам спасибо за все добро, что Вы сделали для многих поколений нашего государства. Добро пожаловать», – отметил президент.

