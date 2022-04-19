СГБ ГРУЗИИ НАПУГАЛА «РОССИЙСКАЯ ОККУПАЦИЯ»

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Российская оккупация» Абхазии и Южной Осетии по-прежнему представляет «серьезную угрозу для государственности Грузии», говорится в отчете Службы государственной безопасности Грузии, который был представлен в парламент страны.

«В 2021 году на оккупированных территориях Грузии оставались незаконно дислоцированные российское тяжелое вооружение и воинский контингент, шли интенсивные военные учения и процесс милитаризации. В отчетный период продолжалась политика аннексии оккупированных территорий российскими оккупационными войсками. В течение 2021 года на фоне новой пандемии коронавируса положение этнического грузинского населения, проживающего на оккупированных территориях, оставалось тяжелым, продолжалось ограничение их основных прав», – говорится в отчете СГБ.

Кроме того, в документе отмечено, что в 2021 году в Абхазии «наметилась опасная тенденция» при которой правительство намеревалось «критически ограничить деятельность международных организаций».

«Цель состояла в том, чтобы изолировать оккупированный регион и облегчить осуществление аннексионных процессов на местах», – говорится в отчете.

Грузинское СГБ также отметило, что на «оккупированных территориях», наряду с российскими военными действовали спецслужбы Российской Федерации – Главное разведывательное управление Минобороны, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.

«Частью политики аннексии стали заявления де-факто правительства о необходимости привлечения крупных российских инвестиций в энергетический сектор оккупированной Абхазии. В документе отмечается, что вопрос о необходимости участия этнических русских, проживающих в оккупированной Абхазии, в «политических процессах» поднимался несколько раз в прошлом году, в том числе путем консолидации «российских соотечественников», – говорится в отчете.

Согласно отчету, еще одной «серьезной угрозой» в 2021 года была «аннексия» Южной Осетии.

«Оккупационные силы используют выдуманное понятие «единой Осетии» как основу для аннексии оккупированного Цхинвали (Цхинвала), что подразумевает так называемое объединение с населением Северной Осетии. В отчетный период президент России обсудил так называемое соглашение о «двойном гражданстве» с оккупированным Цхинвальским регионом (Республикой Южной Осетия). Проект соглашения был одобрен. Кроме того, лица с так называемым двойным гражданством будут проходить «срочную военную службу» по месту жительства и освобождаются от так называемого призыва „второй стороны», – полагают в СГБ Грузии.

Согласно отчету СГБ, «в 2021 году активно проводились незаконные аресты, незаконный процесс так называемой бордеризации, кампании по дезинформации и другие действия, наносящие ущерб среде безопасности».

EADaily сообщало, что Тбилиси продолжает не признавать мнение жителей Абхазии и Южной Осетии относительно будущего их республик и обвиняет Россию в том, что она «оккупировала» «грузинские территории», хотя присутствие российских военных в Абхазии и Южной Осетии определено межгосударственными договорами сторон.