БОЛЕЕ 50 УЧИТЕЛЕЙ СУХУМА ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В рамках сотрудничества Управления образования Администрации города Сухум с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина прошли онлайн-курсы повышения квалификации, в которых приняли участие более 50 учителей школ Сухума.
Онлайн-курсы проводились по следующим программам:
• цифровая культура;
• первая помощь;
• дизайн презентации как искусство;
• технологии инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
• современная технология менеджмента в сфере физической культуры и спорта;
• профилактика асоциального поведения обучающихся в образовательной организации.
По завершении онлайн-курсов учителям были вручены удостоверения о повышении квалификации.
Также, 15 учителей математики, физики и информатики прошли курсы профессиональной переподготовки.
По завершении проектных работ им присвоена квалификация педагог (учитель информатики) и были вручены подтверждающие дипломы Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
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