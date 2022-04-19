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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 50 УЧИТЕЛЕЙ СУХУМА ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Новости Вторник, 19 апреля 2022 20:05
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БОЛЕЕ 50 УЧИТЕЛЕЙ СУХУМА ПРОШЛИ ОНЛАЙН-КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. В рамках сотрудничества Управления образования Администрации города Сухум с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина прошли онлайн-курсы повышения квалификации, в которых приняли участие более 50 учителей школ Сухума.

Онлайн-курсы проводились по следующим программам:

• цифровая культура;

• первая помощь;

• дизайн презентации как искусство;

• технологии инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья;

• современная технология менеджмента в сфере физической культуры и спорта;

• профилактика асоциального поведения обучающихся в образовательной организации.

По завершении онлайн-курсов учителям были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Также, 15 учителей математики, физики и информатики прошли курсы профессиональной переподготовки.

По завершении проектных работ им присвоена квалификация педагог (учитель информатики) и были вручены подтверждающие дипломы Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 19 апреля 2022 20:07

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