НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ ДВА ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ COVID-19
Новости Вторник, 19 апреля 2022 21:55
Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 49 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у одного из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении один пациент, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53597 человек.
Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52865 человек.
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