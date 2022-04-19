НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В БОЛЬНИЦАХ АБХАЗИИ НАХОДЯТСЯ ДВА ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ COVID-19

Сухум. 19 апреля 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 49 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у одного из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении один пациент, в Ткуарчалской ЦРБ – один пациент.