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Абхазия Информ

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМ. Т. Ш. АДЖБА

Новости Среда, 20 апреля 2022 12:40
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НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМ. Т. Ш. АДЖБА

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Объявляется конкурс на соискание Государственной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.

Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.

На соискание Госпремии могут выдвигаться опубликованные в последние годы (2019, 2020, 2021 гг.) оригинальные художественный произведения (в жанрах поэзии, прозы и драматургии).

Выдвижение произведений на соискание Госпремии проводится коллективами учреждений образования и культуры, творческими союзами, редакциями журналов, газет и другими.

Документы на конкурс по Госпремии им. Т. Ш. Аджба принимаются до 20 июля 2022 года по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба 21 (Кабинет Министров, 2 корп.) Министерство культуры Республики Абхазия, Комиссия по Государственной премии им. Т. Ш. Аджба.

Перечень необходимых документов для представления можно получить по тел.: +7 (840) 226-75-40; +7 (940) 965-91-02.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 20 апреля 2022 12:43

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