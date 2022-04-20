НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМ. Т. Ш. АДЖБА
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Объявляется конкурс на соискание Государственной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.
Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.
На соискание Госпремии могут выдвигаться опубликованные в последние годы (2019, 2020, 2021 гг.) оригинальные художественный произведения (в жанрах поэзии, прозы и драматургии).
Выдвижение произведений на соискание Госпремии проводится коллективами учреждений образования и культуры, творческими союзами, редакциями журналов, газет и другими.
Документы на конкурс по Госпремии им. Т. Ш. Аджба принимаются до 20 июля 2022 года по адресу: г. Сухум, ул. Лакоба 21 (Кабинет Министров, 2 корп.) Министерство культуры Республики Абхазия, Комиссия по Государственной премии им. Т. Ш. Аджба.
Перечень необходимых документов для представления можно получить по тел.: +7 (840) 226-75-40; +7 (940) 965-91-02.
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