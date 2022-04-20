Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Объявляется конкурс на соискание Государственной премии им. Т. Ш. Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.

Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.