ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК в зоне таможенного контроля пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.
В результате досмотра автотранспортного средства, следовавшего из Российской Федерации и управляемого гражданкой Республики Абхазия, в сумках, находящихся в салонном отделении обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 20 400 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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