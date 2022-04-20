ПРЕСЕЧЕНА КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК в зоне таможенного контроля пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.

В результате досмотра автотранспортного средства, следовавшего из Российской Федерации и управляемого гражданкой Республики Абхазия, в сумках, находящихся в салонном отделении обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 20 400 шт.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.