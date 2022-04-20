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Абхазия Информ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 20 апреля 2022 13:32
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О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 гг. Рабочей группе по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы до 25 апреля поручено разработать план проведения общегородских праздничных мероприятий.

Управлениям культуры, образования, по делам молодежи и спорта Администрации Сухума поручено обеспечить проведение праздничных народных гуляний и спортивно-массовых мероприятий в местах отдыха граждан.

Отдел по организации мероприятий и рекламе должен обеспечить праздничное оформление столицы. 

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 20 апреля 2022 13:35

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