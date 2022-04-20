О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 77-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Рабочей группе по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы до 25 апреля поручено разработать план проведения общегородских праздничных мероприятий.
Управлениям культуры, образования, по делам молодежи и спорта Администрации Сухума поручено обеспечить проведение праздничных народных гуляний и спортивно-массовых мероприятий в местах отдыха граждан.
Отдел по организации мероприятий и рекламе должен обеспечить праздничное оформление столицы.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.