НУГЗАР ЛОГУА УДОСТОЕН ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
Новости Среда, 20 апреля 2022 13:37
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания присвоил Нугзару Логуа почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».
«За заслуги в развитии изобразительного искусства Абхазии и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» Логуа Нугзару Чичикоевичу», – говорится в Указе Главы государства, подписанном 19 апреля 2022 г.