ПОСОЛ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ МИД РЕСПУБЛИКИ

В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня, перспективы дальнейшего сотрудничества. Встреча традиционно прошла в теплой дружественной обстановке.



В этот же день посол принял участие в цикле видеоконференций с Сандинистским фронтом и выступил с докладом на тему «История, культура и борьба народа Абхазии за независимость».



В докладе были отмечены основные этапы истории Абхазии и борьбы её народа за независимость. В онлайн мероприятии приняли участие более 500 представителей партийного руководства Сандинистского Фронта, представители муниципалитетов Республики Никарагуа и приглашённые гости.



Перед высоким собранием выступили министр иностранных дел Сахарской Арабской Демократической Республики Мохамед Салем Ульд Салек, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов и спикер Парламента Республики Никарагуа Густаво Поррас Кортес.