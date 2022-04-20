ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЭКС-МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РА ГУДИСЫ АГРБА

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. С ледственным управлением Генеральной прокуратуры РА на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из Службы государственной безопасности Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра культуры Республики Абхазия Агрба Гудисы Эдуардовича по двум фактам хищения имущества министерства культуры Республики Абхазия в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения и в отношении Джинал Надира Ревазовича, оказавшего пособничество при совершении данных преступлений.

