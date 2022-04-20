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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЭКС-МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РА ГУДИСЫ АГРБА

Новости Среда, 20 апреля 2022 15:47
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЭКС-МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РА ГУДИСЫ АГРБА

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из Службы государственной безопасности Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра культуры Республики Абхазия Агрба Гудисы Эдуардовича по двум фактам хищения имущества министерства культуры Республики Абхазия в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения и в отношении Джинал Надира Ревазовича, оказавшего пособничество при совершении данных преступлений.

По версии органа предварительного расследования в начале 2021 года министр культуры РА Агрба Гудиса Эдуардович с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных министерству культуры РА на приобретение оборудования, вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Джинал Надиром Ревазовичем, и 02 апреля 2021 года заключил с ним договор поставки светового оборудования, заведомо подготовив спецификацию на сумму 3 000 000 руб., указал по предварительной договоренности завышенную стоимость в размере 8 000 000 руб.

Перечисленные на расчетный счет ИП Джинал Н.Р. денежные средства в размере 4 300 000 руб. были обналичены последним и переданы Агрба Г.Э., который обратил их в свою собственность.

Он же, Агрба Г.Э. в лице министра культуры РА 05 мая 2021 года заключил договор поставки звукового оборудования с ИП Джинал Н.Р., достоверно зная о фактической стоимости указанного в спецификации товара в сумме 6 334 350 руб., указал в договоре завышенную стоимость в размере 19 900 000 руб. Действуя по предварительной договоренности, Джинал Н.Р. перечисленные на его расчетный счет денежные средства по договору, обналичил в кассе Банке в размере 10 000 000 руб. и передал министру Агрба Г.Э., который так же обратил их в свою собственность.

В результате совершенных преступных действий со стороны экс-министра культуры РА Агрба Г.Э. и пособника Джинал Н.Р. - Министерству культуры Республики Абхазия причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 300 000 руб. 

20 апреля 2022 года в соответствии со статьями 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия экс-министр Агрба Г.Э. был задержан в качестве подозреваемого и в отношении последнего в установленные законом сроки в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 20 апреля 2022 15:57

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