УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЭКС-ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АБХАЗТОП» АВИДЗБА Б.И. НАПРАВЛЕНО В СУД
Новости Среда, 20 апреля 2022 16:00
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия Тыркба Р.Л. утверждено обвинительное заключение и уголовное дело №320/806 по обвинению экс-генерального директора Государственной компании «Абхазтоп» (с 2021 г. реорганизована в РУП «Абхазская топливная компания) Авидзба Беслана Ивановича в совершении восьми эпизодов хищения имущества Компании в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения путем мошенничества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.
По результатам расследования уголовного дела в министерство экономики Республики Абхазия внесено представление о применении мер дисциплинарного характера в отношении заместителей гендиректора РУП «Абхазская топливная компания» и главного бухгалтера с рассмотрением вопроса об освобождении от занимаемой должности. Представление внесено и в министерство по налогам и сборам Республики Абхазия, в связи с выявленными нарушениями в деятельности ИМНС по Гулрыпшскому району.
Как сообщалось ранее, проведенным расследованием установлена общая сумма причинённого Республиканскому унитарному предприятию материального ущерба в результате преступных действий экс-Гендиректора Авидзба Б.И. в размере 146 959 196 рублей, из которых сумма похищенного имущества путем списания горюче-смазочных материалов на имя Авидзба Б.И. составила 55 775 654,50., путем списания на подставных лиц и умершее лицо составила 63 931 084, 5.; сумма похищенных денежных средств, полученных от дебиторов компании, в счет оплаты долга за горюче-смазочные материалы составила 13 796 951 руб.; сумма похищенных денежных средств путем заключения фиктивных сделок составила 9 535 506 руб. и сумма обналиченных через кассу Компании денежных средств составила 3 920 000 рублей.
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