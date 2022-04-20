УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ЭКС-ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АБХАЗТОП» АВИДЗБА Б.И. НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Заместителем Генерального прокурора Республики Абхазия Тыркба Р.Л. утверждено обвинительное заключение и уголовное дело №320/806 по обвинению экс-генерального директора Государственной компании «Абхазтоп» (с 2021 г. реорганизована в РУП «Абхазская топливная компания) Авидзба Беслана Ивановича в совершении восьми эпизодов хищения имущества Компании в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения путем мошенничества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157, частью 4 статьи 157 и частью 4 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Абхазия, направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.