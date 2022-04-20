МВД АБХАЗИИ ПРОСИТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ АНОНИМНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПРОВОКАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Новости Среда, 20 апреля 2022 16:10
Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. В абхазском сегменте Интернет-сети разослана анонимная информация о том, что в районе Бзыби неизвестный мужчина якобы пытается увести школьников. Таких фактов не было.
Сотрудниками Управления внутренних дел по Гагрскому району проводится проверка распространяемой информации. Подразделения инспекции по делам несовершеннолетних посещают школы и проводят разъяснительные беседы с педагогическим составом и учащимися. В профилактических целях проводится проверка в отношении лиц, стоящих на амбулаторном учете в специализированной психиатрической больнице МЗ РА.
МВД доводит до сведения граждан, что в органы внутренних дел никаких заявлений и жалоб о якобы имевших место противоправных действиях в отношении несовершеннолетних не поступало. Не поступали и обращения на телефоны Доверия районных подразделений и Горячую линию МВД РА.
В связи с чем, просим не распространять анонимные сообщения провокационного характера.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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