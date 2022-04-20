МВД АБХАЗИИ ПРОСИТ НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ АНОНИМНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПРОВОКАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. В абхазском сегменте Интернет-сети разослана анонимная информация о том, что в районе Бзыби неизвестный мужчина якобы пытается увести школьников. Таких фактов не было.