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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Новости Среда, 20 апреля 2022 16:18
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ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ РАБОТУ РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Сухум. 20 апреля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Республиканского наркологического диспансера.

Главврач Ирма Ануа сообщила, что на сегодняшний день лечение в медучреждении проходят 10 пациентов.

Министр осмотрел палату интенсивной терапии, лабораторию и аптеку.

Всего медучреждение рассчитано на 26 койко-мест.

Главврач сообщила, что проблем с медикаментами нет и все они находятся под строгой охраной. Также в каждой палате стоят камеры видеонаблюдения.

Эдуард Бутба отметил, что палаты нуждаются в ремонте.

«На начальном этапе нужно провести косметический ремонт. Пациенты должны проходить лечение в хороших условиях», – сказал он.

После обхода медучреждения, министра пригласили в Сообщество анонимных наркоманов.

Представители сообщества, рассказали Эдуарду Бутба о своей работе, провели ему видеопрезентацию. Они отметили, что сообщество существует в Абхазии уже 11 лет. И за это время, с помощью встреч, общения и помощи зависимых друг-другу, побороть этот злосчастный недуг удалось многим.

Единственное условие вступить в данное объедение, это желание прекратить употребление наркотических средств.

«Терапевтическая ценность помощи одного зависимого другому, не имеет аналогов», – считают в сообществе.

Они хотят, чтобы, как можно больше людей знали о существовании такого рода организации.

С их мнением согласна и главврач диспансера Ирма Ануа.

«Наше медучреждение активно сотрудничает с ними. И я очень благодарна за их работу. Близкие и родные наших пациентов думают, что лекарство и капельницы смогут решить эту проблему. Но это не совсем так, человек должен пройти трудный путь, чтобы вылечиться. И такие общества максимально способствуют этому», – сказала она.

Один из участников встречи, рассказал, что более 30 лет был зависим от наркотиков, но с тех пор как он вступил в сообщество, он не употреблял их уже 5,5 лет.

По словам представителей объединения, они работают в трёх городах Сухум, Гагра и Гудаута. И на сегодняшний день в сообществе насчитывается около 150 человек, более 40 из них уже 5 лет не употребляли наркотики.

Министр Эдуард Бутба, выразил слова признательности всем участникам сообщества и отметил важность их работы.

«Минздрав готов оказывать вам поддержку, вы делаете важное дело как врачи, но по-своему, без медикаментов, а убеждением, вы спасаете жизни наших граждан», – сказал Бутба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 20 апреля 2022 16:19

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